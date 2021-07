Landespartei beugt sich Stronachs Machtwort

Frank Stronach, der Pendler zwischen Österreich und Kanada, ist auf Österreich-Tour. Auf keiner angenehmen. Parteieigene Baustellen muss er beseitigen – in Niederösterreich und Tirol.

Jüngst hat er in Innsbruck versucht, Frieden zu stiften. Gelungen ist das nicht (siehe unten). Gestern war er in Niederösterreich zur Aussprache mit den Seinen.

Dort ist es gelaufen, wie er wollte. Stronach hat sich mit seinen Personalvorgaben durchgesetzt. Seit der Wahl am 3. März gärte es in der Landesgruppe. Auf die Freude über das gute Ergebnis – 9,84 Prozent, fünf Mandate, ein Regierungssitz – folgte Empörung. Darüber, dass Stronach den Ex-Rechnungshofbeamten Walter Laki zum Klubchef im Landtag bestimmte. Viele Funktionäre wollten Landeschef Ernest Gabmann junior weiter in diesem Amt. Er hatte es interimistisch inne. Laki, Achter auf der Liste, hatte nicht einmal ein Mandat. Er soll das von Stronach bekommen, weil es dieser nicht will.