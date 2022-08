Minister zu Wien Energie: Heute noch kein Geld nötig, Lösung in Sicht

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erklärte nach den Verhandlungen, dass nach der Bitte um Hilfe durch die Bundesregierung zunächst Experten konsultiert wurden. Diese sollten erklären, wie eine Lösung aussehen könne. Danach, so Brunner, habe man sich heute zum ersten Mal auf politischer Ebene dazu besprochen. Man sei sich einig, dass es Aufklärung braucht, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Nach guten Gesprächen sei man "auf einem guten Weg", so Brunner. Eine fixe Lösung gibt es aber noch nicht, da noch "weitere Detailfragen im Lauf des heutigen Tage zu klären seien".

Wie Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) den beiden Ministern erklärt habe, gibt es am heutigen Tag keine Notwendigkeit für die Finanzhilfe in der Höhe von kolportiert zwei Milliarden Euro. "Heute ist kein Geld fällig, aber es kann morgen schon so weit sein", sagte Brunner. Aus diesem Grund muss man sich eine Lösung für das Worst-Case-Szenario überlegen, sofern es morgen so weit sein sollte.

Auch Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht die Verhandlungen auf einem guten Weg und sie zeigt auch gewisses Verständnis. "Es ist völlig klar, dass die aktuelle Situation am Energiemarkt für alle eine schwierige ist", so Gewessler und erklärt zudem, dass alle anderen Energieversorger, sowie die E-Control klargemacht haben, dass aktuell kein weiterer Energielieferant eine finanzielle Unterstützung brauche.

"Spekulative Geschäfte"

Bereits in der Früh war Brunner im Ö1-Morgenjournal zu dieser Causa zu Gast. Dort äußerte er den Verdacht, die Wien Energie sei wegen spekulativer Geschäfte an Energiebörsen in diese missliche Lage gekommen. Verhandlungen zwischen Bund und Stadt Wien zu den Milliardenhilfen für die Wien Energie sind gestern Abend ohne Ergebnis geblieben. Heute Vormittag würden sie weitergeführt, so Brunner.

