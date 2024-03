Causa Wien Energie: Fehlendes Frühwarnsystem für den Finanz-Tsunami

Viel Staub aufgewirbelt hat der Rohbericht des Rechnungshofs zur Causa Wien Energie. Wie der KURIER berichtete, hatten die Prüfer festgestellt, dass das Management des städtischen Konzerns 2022 völlig mangelhaft auf die Verwerfungen auf den Energiemärkten reagiert hat, die letztlich zu einem Liquiditätsengpass in Milliardenhöhe führen sollten.

Eskaliert ist die Situation am 26. August 2022. Der Markt spielte derart verrückt, dass die Stadt beim Bund eine Unterstützung über zwei Milliarden Euro beantragen musste, damit die Wien Energie ihre Geschäfte auf den Energiebörsen besichern konnte.

Bis zuletzt hatte sich die Wien Energie damit verteidigt, dass die damaligen Ereignisse so einzigartig waren, dass sie nicht vorhersehbar waren. Wörtlich spricht sie von einem „Tsunami“.

Statements des Unternehmens, die Eingang in den Rechnungshofbericht gefunden haben, lassen sich mit dieser Darstellung allerdings schwer in Einklang bringen: Im Zusammenhang mit dem Risikomanagement ist im Bericht von den Frühwarnindikatoren die Rede, die ab 2023 festgelegt wurden und bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte die Börsengeschäfte begrenzen sollten. Und weiter: „Nach Auskunft der Wien Energie hätte dieses Frühwarnsystem in einer rückblickenden Betrachtung bereits Anfang Juli 2022 zu einer Evaluierung des Umfangs der Börsengeschäfte geführt.“