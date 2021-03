Causa Pilnacek: Disziplinarbehörde prüft weiter

Gravierende Gründe

Der Disziplinarsenat - das ist ein dreiköpfiges Gremium, angesiedelt im Beamtenministerium von Vizekanzler Werner Kogler - muss nun prüfen, ob die aktuelle Verdachtslage ausreicht, damit aus der vorläufigen Suspendierung eine dauerhafte wird.

Grundsätzlich, so erklärt der Leiter der Bundesdisziplinarbehörde Klaus Hartmann im KURIER-Gespräch, kann ein Disziplinarverfahren auch laufen, ohne dass ein Beamter suspendiert wird. Anlass für so ein Verfahren wären, wenn ein Beamter ein Verhalten setzt, das dem Ansehen des Amtes schadet oder wenn "wesentliche Interessen des Amtes gefährdet sind".

Eine Suspendierung geht einen Schritt weiter - und dafür braucht es schon gravierende Gründe. Schließlich wird damit ein Beamter vom Dienst abgezogen, bevor seine Schuld vor Gericht erwiesen worden wäre. Erst, wenn die Verdachtsmomente ausgeräumt sind (etwa, wenn das Strafverfahren eingestellt wird) ist die Suspendierung zu Ende. Für diese Zeit wird das Gehalt auf zwei Drittel gekürzt.

Die Sitzung des Disziplinarsenats ist vertraulich, die Entscheidung ergeht per Bescheid an Pilnaceks Arbeitsstelle, das Justizministerium. Dort lag am Donnerstagabend noch nichts vor.