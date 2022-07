Ermittlungen gegen Sebastian Kurz: 28 Zeugen, aber kein Ergebnis

Es geht um die Ausführungen von Sebastian Kurz zur Besetzung des Aufsichtsrates der Staatsholding ÖBAG sowie zur Bestellung des ehemaligen ÖBAG-Alleinvorstands Thomas Schmid. Der Vorwurf lautet: Kurz war in diese Vorgänge mehr involviert, als er im U-Ausschuss zugegeben hatte. Genau dazu wurden die Zeugen vom BAK (Bundesamt für Korruptionsbekämpfung) einvernommen. Die Liste reicht vom ehemaligen ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern über Aufsichtsratsmitglieder wie Susanne Höllinger, Iris Ortner oder Siegfried Wolf bis zu Gabriela Spiegelfeld, Susanne Riess, Eva Schütz oder Edith Hlawati, die derzeit die ÖBAG führt.

Zu den Protokollen dieser Einvernahmen musste Sebastian Kurz nun eine Stellungnahme verfassen, die Ende Juni durch seinen Anwalt Werner Suppan der WKStA übermittelt worden ist. Der Schriftsatz liegt dem KURIER vor. Da wird auf die Zeugenaussagen eingegangen, wobei der Abschlusssatz von Suppan immer sehr ähnlich klingt: „Auch diese Zeugenaussage bestätigt sohin die Angaben des Beschuldigten vor dem Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit seiner Rolle im Hinblick auf die Konstituierung des Aufsichtsrats der ÖBAG.“

Wenn es um die ÖBAG ging, wurde meist nur Ex-Finanzminister Hartwig Löger als Kontaktperson genannt. Etwa von Susanne Höllinger. „Die Zeugin Dr. Höllinger gab an, dass sie von Frau Spiegelfeld angerufen und gefragt worden sei, ob sie für eine Funktion in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden könne. […] Kontakt zum Beschuldigten hatte Frau Dr. Höllinger erst Ende März 2019 nach ihrer Bestellung zum Aufsichtsrat.“ So die Ausführungen in der Stellungnahme.