Insider: Rauswurf des BVT aus "Berner Club" war nicht geplant

BVT-Direktor Peter Gridling könnte im BVT-Untersuchungsausschuss nun eine unangenehme Frage mehr gestellt bekommen. Nämlich, ob es stimmt, dass Mitarbeiter aus seiner Behörde bei einer Sitzung des "Berner Clubs" selbst einen Ausschluss Österreichs aus dem informellen Gremium der europäischen Inlandsnachrichtendienst-Chefs ins Spiel gebracht hätten.

Im U-Ausschuss, der sich hauptsächlich mit dem Verfahren gegen Gridlings Behörde und der damit verbundenen umstrittenen Hausdurchsuchung vom 28. Februar beschäftigt, wird unter anderem erörtert, inwieweit der österreichische Verfassungsschutz durch die Causa bei internationalen Partnerdiensten an Vertrauen verloren hat. Eines der deutlichsten Indizien dafür, dass die durch das Innenministerium angefachten Ermittlungen das Ansehen des BVT geschädigt haben könnten, war bisher, dass laut internen Dokumenten ein Ausschluss des Verfassungsschutzes aus dem Berner Club im Raum gestanden sei. Dieses Format, in anderen Dokumenten auch „Berner Gruppe“ genannt, dient dem Austausch zwischen den Nachrichtendiensten der 28 EU-Länder plus Norwegen und Schweiz.

Österreichische Vertreter haben das "selber problematisiert"

Nun berichtete aber der deutsche Insider Bernd Schmidbauer, der unter Helmut Kohl als Staatsminister im Kanzleramt die Geheimdienste koordinierte, im Gespräch mit der "ZiB 2" folgendes: Die Vertreter Österreichs hätten bei einem Treffen in Helsinki am 12. und 13. April, das Vertrauensverhältnis "selber problematisiert, selber diskutiert". Das wisse er von entsprechend informierten Freunden in Deutschland, niemand im Berner Club hätte an Sanktionsdrohungen gedacht, "überhaupt nicht", erklärte Schmidbauer.

Jemand habe in die Debatte eingebracht, man müsse sich darüber unterhalten, "wie die Zusammenarbeit aussieht, denn so, wie das in Österreich derzeit läuft, könnte das die Zusammenarbeit stören." Das hätten "mit Sicherheit nicht die Nachbarländer" eingebracht, sagt Schmidbauer in der "ZiB 2", sondern: „"Ich würde schon sagen, dass das Österreich selbst thematisiert hat."