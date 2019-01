BVT-Ausschuss: Zweiter Auftritt von Kickls General Goldgruber

Fragezeichen rund um zweite Zeugin

Zweite Auskunftsperson am Dienstag wäre Hauptbelastungszeugin Ria-Ursula P. Bei ihr besteht die Vermutung, dass sie ihren zwischenzeitlichen Posten beim Verfassungsschutz politischer Einflussnahme zu verdanken hatte. Nach P. soll die zweite Anwärterin für den Job im BVT in den Ausschuss kommen.

Bei ihrem ersten, überaus selbstbewussten Auftritt im Ausschuss Mitte Oktober bot Ria-Ursula P. einen Rundumschlag: Sie sprach von Machtspielen, Unprofessionalität, Sicherheitsrisiken und Mobbing im BVT. Sie hatte auch Innenminister Kickl von den Vorwürfen berichtet und wurde dann von dessen Kabinettsmitarbeiter zur Staatsanwaltschaft begleitet. Ihre Eignung für den Verfassungsschutz war auch schon in ihrer ersten Befragung im Ausschuss Thema - P., verheiratet mit dem Generalsekretär des Außenministeriums und Tochter eines früheren niederösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreters (der ÖVP), beharrte aber darauf, bestens qualifiziert zu sein.

Nach Informationen der APA hatte es zuletzt Unmut im Ausschuss gegeben, weil P. nicht fürs Parlament erreichbar gewesen sei, wie es aus mehreren Fraktionen hieß. Sie soll konsequent die Entgegennahme der zweiten Ladung verweigert haben. Auch ein Bote war demnach nicht erfolgreich, Telefonanrufe der Parlamentsdirektion werden dem Vernehmen nach sofort abgebrochen. Laut Verfahrensordnung können die Abgeordneten sie noch einmal laden, reagiert sie dann wieder nicht, kann der Ausschuss beschließen, dass sie von der Polizei zwangsvorgeführt wird.

Anwalt: P. hält sich im Ausland auf

P., wies nun aber zurück, dass sie sich geweigert habe, die zweite Ladung entgegenzunehmen. Sie habe sich Ende vergangener Woche bei der Parlamentsdirektion wegen einer Auslandsreise entschuldigen lassen, erklärte ihr Anwalt am Montag gegenüber der APA. P. befinde sich bis Ende des Monats im Ausland und habe auch der Post alle Abwesenheiten mitgeteilt, betonte der Rechtsanwalt. Wenn ihre Aussage erforderlich sei und sie eine weitere Ladung bekomme, werde sie dieser natürlich nachkommen.

Am MIttwoch geht es dann wieder um den Vorwurf "schwarzer Netzwerke" im BVT und in früheren Innenminister-Kabinetten. Befragt werden dazu die BVT- bzw. BMI-Mitarbeiterinnen Sandra R. und Isabella F.. Am Nachmittag soll Innenministeriums-Sektionschef Mathias Vogl Rede und Antwort stehen. Bei ihm geht es darum, dass E-Mails von ÖVP-Ministern und deren Kabinettsmitarbeitern nicht an den Ausschuss übermittelt wurden.