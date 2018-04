BVT-Affäre: U-Ausschuss könnte noch scheitern

Rund um den geplanten Untersuchungsausschuss zum Verfassungsschutz ist derzeit alles möglich, meinen Polit-Insider. Selbst, dass gar keiner mehr zustande kommt, ist nicht mehr komplett auszuschließen, hört man.

Die Ausgangslage ist prekär: Wichtigster Mitspieler seitens der Opposition ist die SPÖ, ohne sie geht gar nichts in dieser Angelegenheit. Das lässt sie die beiden kleineren Parteien Neos und Liste Pilz auch spüren, wird dort moniert.

Der gescheiterte erste SPÖ-Antrag für den Ausschuss hat die angespannte Lage noch einmal verschärft, einen weiteren Fehltritt will die ehemalige Regierungspartei um jeden Preis vermeiden. Seit nunmehr drei Wochen lassen sich die Roten nicht in die Karten blicken, ob sie nun zum Verfassungsgerichtshof gehen oder ob sie die anderen Parteien einbinden. Zugleich besteht bei SPÖ und Neos die Sorge, dass der Ausschuss in eine „unkontrollierbare Pilz-Show“ ausartet und nicht für Aufklärung sorgt.

Dass eine Billigzeitung eine angebliche Einigung verbreitet hat, lässt das Misstrauen der drei Oppositionsparteien weiter anwachsen. „So ein Unsinn macht die Arbeit derzeit noch schwieriger“, meint in Insider zum KURIER.