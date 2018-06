Grasser: "Das ist die schwierigste Situation meines Lebens"

07:48 | Moritz Gottsauner-Wolf

Monatelang habe er an seiner Verteidigung gearbeitet. "Erfindungen und Unterstellungen" hätte die Staatsanwalt gegen ihn vorgebracht. Monatelang habe er gearbeitet, wiederholt er. Seine Gegenschrift wurde von seinen Anwälten "in eine Form gebracht" und dem Gericht vorgelegt. Er will nicht alles davon vortragen, die Schrift hat 600 Seiten. Wir hören also eine Zusammenfassung der "Kernaussagen der Gegenschrift", sagt Grasser.