Buwog-Prozess kompakt: Was bisher geschah

Auch bei der sogenannten Causa „Terminal Tower“, bei der es um die Einmietung der Finanzbehörden in das Linzer Hochhaus geht, habe sich Grasser so lange quer gelegt bis das Schmiergeld von 200.000 Euro durch das Projektkonsortium Porr und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich bezahlt wurde. Die Schmiergelder aus beiden Deals sollen auf einem Konto in Liechtenstein gelandet sein, das von Meischberger treuhändisch für Grasser gehalten wurde.

Tag 3: Bei Anklageschrift gepatzt?

Grassers Anwalt Norbert Wess erklärt in seinem Eröffnungsplädoyer samt ganztägiger Powerpointpräsentation, die Staatsanwaltschaft habe bei der Anklageschrift gepatzt, so seien etwa die Zeugenaussagen aus dem Zusammenhang gerissen.

Tag 4: Überraschendes Teilgeständnis

Am vierten Verhandlungstag kommt es zum ersten Knalleffekt im Prozess: Der Anwalt von Lobbyist Peter Hochegger gibt bekannt, sein Mandant werde sich teilschuldig bekennen. Hochegger habe gewusst, dass von der Buwog-Provision 2,4 Millionen Euro an den damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, 2,4 Millionen Euro an Ernst Karl Plech und 2,4 Millionen Euro an Walter Meischberger überwiesen wurden. Hochegger belastet Grasser und die anderen Angeklagten damit schwer.

Tag 5: Ein Prozess ohne Schuldige

Die Verteidiger aller weiteren Angeklagten halten ihre Eröffnungsplädoyers. Außer Hochegger bekennen sich alle Angeklagten "nicht schuldig".

Tag 6-9: Hocheggers Sicht der Dinge

Richterin Marion Hohenecker beginnt mit der Befragung von Hochegger, der das Zustandekommen des Buwog-Deals wie folgt erklärt: Meischberger habe ihn angesprochen, ob er nicht an einem Immobilien-Projekt mitarbeiten wolle. Er sollte dabei als Bindeglied zwischen Buwog-Mitbieter Immofinanz und Meischberger fungieren. Die Gruppe bestehend aus Hochegger, Meischberger und Plech würde eine Provision lukrieren, sollte das Konsortium rund um die Immofinanz beim Verkauf der Buwog als Sieger hervorgehen.

Anschließend gibt Hochegger an, die Information über die Höhe der Erstgebote im Bieterverfahren von Meischberger erhalten und an Immofinanz-Chef Karl Petrikovics weitergeleitet zu haben. Petrikovics sei von ihm informiert worden, dass das Konsortium "in Richtung einer Milliarde" bieten müsse, um im Rennen zu bleiben. Auch der Tipp in der zweiten Runde, dass das Konkurrenzgebot bei 960 Millionen liege, sei von Meischberger gekommen.

Nach dem Zuschlag für das Österreich-Konsortium sei die Provision in Tranchen über Scheinrechnungen an eine Hochegger-Firma in Zypern überwiesen worden. Laut Hochegger verlangte Meischberger die Überweisung seines 80-Prozent-Anteils nach Liechtenstein. Bei einem Treffen mit dem Investmentberater W., den Meischberger vorgeschlagen haben soll, sollten die Formalitäten geklärt werden.