Buwog-Prozess: Grasser-Einvernahme geht nach Sommerpause weiter

Nach eineinhalb Monaten Sommerpause wird der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere heute fortgesetzt. Am 48. Verhandlungstag wird Richterin Marion Hohenecker den Hauptangeklagten Grasser weiter einvernehmen. Auch am Mittwoch und Donnerstag wird weiter verhandelt.

Das Geld der Schwiegermutter

Zuletzt stand bei dem Mega-Verfahren im Wiener Straflandesgericht die Herkunft des "Schwiegermuttergeldes", also von 500.000 Euro, die Grasser bar bei der Meinl Bank einzahlte, im Zentrum der Befragungen. Grasser gibt an, das Geld in drei Tranchen jeweils an einem Wochenende von seiner Schwiegermutter in deren Wohnung im Ort Zug in der Schweiz bekommen zu haben, und dann im Auto nach Wien gebracht zu haben. Auch seine Frau Fiona sei bei der Übergabe dabei gewesen.

Die Ermittler haben aufgrund der Flug- und Kalenderdaten Bewegungsprofile erstellt von Grasser, seiner Frau Fiona und seiner Schwiegermutter. Demnach könne es in dem betreffenden Zeitraum kein Wochenende gegeben haben, an dem alle drei gemeinsam in Zug gewesen sein konnten, heißt es in der Anklage. Grasser hat die Bewegungsprofile der Ermittler als falsch zurückgewiesen.