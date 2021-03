Busek: „Ich glaube, es ist zu früh, über eine Koalition mit der SPÖ zu reden“

Jetzt regiert die ÖVP erstmals mit den Grünen zusammen. Wie funktioniert „das Beste aus beiden Welten“ bzw. wie würde es ohne Pandemie funktionieren?

Ich war schon bei der zweiten Regierung, die Wolfgang Schüssel zu bilden hatte, dafür, es nicht wieder mit den Freiheitlichen sondern mit den Grünen zu versuchen. Weil ich – da spielt sogar das Christliche herein – etwa schon vom Alten Testament her relativ viel Grünes auch in der christlichen Weltauffassung sehe. Da beginnen aber schon meine Schwierigkeiten. Die Grünen haben noch immer keine Weltauffassung entwickelt. Sie stecken noch immer in der Zeit von Bürgeraktivitäten und NGOs: jede Plastikflasche muss weg und ähnliches mehr. Das ist zu eng. Ich glaube, wir brauchen eine Änderung der Lebenshaltung, um das ökologische Problem zu bewältigen. Aber das 1-2-3-Ticket alleine ist es nicht, und da könnte ich Ihnen weitere beliebige Beispiele nennen. Wir bräuchten eine andere Grundeinstellung. Ich gebe zu, damit kann man keine Wahlen gewinnen. Aber wir sollten in einer gewissen Weise bescheidener werden, in dem Sinne, dass wir uns zurücknehmen. Im Moment verkonsumieren wir nicht nur zu viel, sondern versuchen auch zu viel zu gestalten. Wir haben die Gesetzlichkeiten nicht nur der Natur, sondern auch dieser Welt noch immer nicht richtig begriffen. Die Aufforderung, mit der ich aufgewachsen bin, diese uns anvertraute Erde weiterzugeben an die nächsten Generationen: das ist noch immer nicht bewältigt.

Sie waren eigentlich immer ein Großkoalitionär – sollte die ÖVP es wieder mit der SPÖ (unter umgekehrten Vorzeichen – das gab es zuletzt nach den Wahlen 1962) probieren?

Ich glaube, es ist zu früh, darüber zu reden. Denn es sind die Möglichkeiten zwischen Türkis und Grün noch nicht ausgeschöpft. Da gibt es Lernvorgänge auf beiden Seiten, und da sind noch viele Ergebnisse notwendig, die wir auch brauchen. Ansonsten geht mir die im Wesentlichen von den Medien betriebene Diskussion über eine Koalition mit der SPÖ eher auf die Nerven. Ich beobachte aber mit Interesse das Verhalten des Bürgermeisters von Wien, da habe ich den Eindruck, der bewegt sich in eine gewisse Richtung. Inwieweit das strategisch, taktisch oder sonst irgendetwas ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist an sich eine gute Entwicklung, und die Frau Parteivorsitzende Rendi-Wagner wirkt auch schon mehr zurückgenommen. Die SPÖ betreibt jedenfalls die vernünftigere Opposition – was sie vielleicht zu einem künftigen interessanten Partner macht. Ich habe ja eine gewisse Nähe zu den Neos gehabt, leugne aber nicht, dass ich gegenwärtig völlig unzufrieden bin. Diese Oppositionspartei agiert nach dem Motto: es g’hört dringend a Leich‘ her. Mindestens ein Minister, aber am besten der Bundeskanzler. Das ist ein unwürdiges Verhalten. Die Demokratie ist im Moment in Gefahr, ein wenig zu zerbröseln: durch die Aggressivität, das Ausweichen vor den wirklichen Fragen und einen Mangel an Überzeugung. Die Tatsache, dass demonstriert wird, ist nicht schrecklich wegen der Demonstrationen, sondern wegen der Inhaltslosigkeit, die aber daraus resultiert, dass man mit der Politik nicht zufrieden ist und auch dort nicht die Antworten findet. Es ist aber ein Irrtum der FPÖ, wenn sie glaubt, dass sie davon profitieren wird, denn auch sie hat keinen Inhalt. Aber das schon seit langem.

Sie haben den Bürgermeister von Wien lobend erwähnt. Hätten Sie sich in Wien eine SPÖ-ÖVP-Regierung gewünscht?

Klare Antwort: Nein, das wäre für die Wiener ÖVP falsch gewesen. Die hat sich jetzt gerade ein bisschen erholt. Sie gestatten, dass ich ein bisschen nostalgisch werde: Von den Ergebnissen, die ich hatte, nämlich 37 von 100 Mandaten, ist man weit weg. Natürlich wurde das Ergebnis als Wahlsieg gefeiert, und ich gönne das dem Herrn Blümel und der Wiener ÖVP von Herzen. Aber es fehlt noch einiges, um eine richtige Alternative zu sein. Da ist es besser, man ist in Opposition, weil man herausgefordert ist, auch von sich aus etwas zu bieten.