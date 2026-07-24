Bundesstaatsanwaltschaft: Grüne Justizsprecherin Zadic fordert neuen Entwurf

Die Grünen fordern die Regierung auf, einen neuen Gesetzesentwurf für die Bundesstaatsanwaltschaft vorzulegen. Die Koalition betreibe Etikettenschwindel, kritisierte Justizsprecherin Alma Zadić am Freitag. Die Bundesstaatsanwaltschaft, die die Justizministerin als oberste Weisungsspitze der Justiz ablösen soll, sei laut dem aktuellen Entwurf nicht von der Politik unabhängig. Für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die es mit den Grünen so nicht geben werde.

Nicht einverstanden ist Zadić etwa mit dem Auswahlprozess der drei Bundesstaatsanwältinnen oder -anwälte. Bei einer Pressekonferenz beanstandete sie, dass fünf Mitglieder der zehnköpfigen Auswahlkommission nicht aus der ordentlichen Justiz kommen und sich darunter etwa Interessensvertreter von Rechtsanwälten und Notaren befinden. Grüne erwarten politische Absprachen bei Bestellung Die Vorschläge der Auswahlkommission müssen vom Parlament mit einfacher Mehrheit angenommen werden. Dieses könne den Vorschlag so lange zurückschicken, bis die gewünschte Person vorgeschlagen wird. „Mit so einem Prozedere kann es nur politische Absprachen geben“, ist sich Zadić sicher. Die Regierung könne sich in jeder Legislaturperiode die Vertreterinnen und Vertreter an der Spitze der Weisungskette aussuchen, kritisierte sie, dass die Amtsdauer der Bundesstaatsanwälte auf sechs Jahre begrenzt ist.

Weitere Kritikpunkte sind etwa, dass die Bundesstaatsanwälte dem Parlament offenlegen müssten, wie sie in bestimmten Verfahren abgestimmt haben, und „ins Parlament zitiert werden“ könnten, wenn eine Entscheidung „nicht genehm ist“. Außerdem könnten sie mit einfacher Mehrheit per Ministeranklage vor den Verfassungsgerichtshof zitiert werden. Entwurf „verantwortungslos“ Den aktuellen Entwurf bezeichnete Zadić als „verantwortungslos“. Jede Forderung von Expertinnen und Experten sowie aus der Justiz sei ignoriert worden. Zadić betonte, dass ihre Partei mit ihrer Kritik nicht alleine dasteht. Unter anderem die Generalprokuratur, OGH-Präsident Georg Kodek und Korruptionsexperte Martin Kreutner hatten ebenfalls ernste Bedenken. Der Entwurf ist aktuell in Begutachtung, bis Ende August können Stellungnahmen abgegeben werden.