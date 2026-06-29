Mit Superlativen sollte man in der Politik eher vorsichtig sein. Doch am Montag konnten die Vertreter der Bundesregierung nicht anders, galt es doch, die „größte Justizreform seit den 1970er-Jahren“ zu beschreiben.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) und ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger präsentierten die Details, wie sich die Dreier–Koalition die neue Bundesstaatsanwaltschaft vorstellt, die künftig den Minister bzw. die Ministerin beim Weisungsrecht ablösen soll.

Und wem das Szenario bekannt vorkommt, der irrt nicht: Tatsächlich war man fast genau vor einem Jahr schon einmal so weit. Allerdings gab es 2025 „nur“ einen Ministerratsvortrag und kein Gesetz. Und Letzteres schickt die Regierung nun in Begutachtung.

Womit man bei den Inhalten und wichtigen Fragen ist:

Was macht die neue Behörde?

Österreichs Staatsanwaltschaften sind hierarchisch organisiert. Die letzte Instanz bzw. das Ende der Weisungskette ist derzeit die Justizministerin. Sie hat formal das Recht, in laufende Strafverfahren einzugreifen. Um politische oder unsachliche Einflussnahmen hintanzuhalten, ist der Ministerin seit längerem der sogenannte Weisungsrat beigestellt, bei geplanten Weisungen muss die Ressortchefin diesen um eine Stellungnahme bitten - andernfalls ist eine Weisung nicht möglich. Internationale Organisationen halten den geltenden Zustand trotz allem für antiquiert, Justizministerin Sporrer erinnerte am Montag erneut daran, dass Österreich mit seinem gegenwärtigen Justiz-Modell nicht einmal mehr der Europäischen Union beitreten könnte. Die Bundesstaatsanwaltschaft soll nun als neue Behörde die bei der Justizministerin liegende Fach- und Dienstaufsicht komplett übernehmen.