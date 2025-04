Warum Strafverteidiger über Anklagen mitentscheiden wollen

Letztere melden offen einen Anspruch an: So sagt Philipp Wolm , Präsident der Strafverteidigervereinigung, zum KURIER, es wäre „im Sinne der Rechtsstaatlichkeit“, das Gremium mit Experten aus Wissenschaft und Praxis zu besetzen. Behielte man die Positionen nur Richtern und Staatsanwälten vor, dann erhielte die neue Weisungsspitze einen (ungewollten) „Schattenstaat-Charakter“. Mindestens eine Person solle aus der Rechtsanwaltschaft oder dem Kreis der Universitätsprofessoren kommen, sagt Wolm.

Auch Strafverteidiger Johann Pauer erklärt: „Der Vorteil eines Kollegialorgans besteht darin, dass gerade schwierige Rechtsfragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert und gelöst werden können.“ Deshalb sollten auch Personen nominiert werden, die ausreichend Erfahrung im Bereich der Verteidigung und/oder der Wissenschaft aufweisen.

Einer, der beide Kriterien erfüllt, ist Richard Soyer. Zufall oder nicht: In einem Gastkommentar in der Presse hat er Mitte März ganz ähnlich für eine „größere Durchlässigkeit“ argumentiert. Soyer ist renommierter Strafverteidiger und Uni-Professor in Linz. Und fast wäre er Justizminister geworden.

Aus seinem Umfeld heißt es, dass Soyer am letzten Donnerstag im Februar, als das Programm der Koalition schon feststand und Ministerlisten kursierten, eine Zusage hatte. Drei Stunden später aber kam die Absage: Die SPÖ ist auf Anna Sporrer, Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtshofes, umgeschwenkt. Soyer ging leer aus.