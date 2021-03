Bundesrat-Blockade verzögert den Grünen Pass „nur unwesentlich“

Es klingt wie aus einer Satire: Weil drei ÖVP-Abgeordnete krank waren und die SPÖ sich intern über ihren Kurs uneinig war, scheiterte eine Novelle, die in der Corona-Zeit für Hunderttausende Menschen eine Erleichterung versprochen hätte. So geschehen ist das am Dienstag im Bundesrat.

Zwei SPÖ-Abgeordnete aus dem Burgenland hatten vor der Abstimmung den Saal verlassen, weil sie nicht – wie ihre Parteikollegen – gegen die Novelle stimmen wollten, aber auch nicht dafür. Und weil drei Türkis-Mandatare krankgemeldet waren, ging die Abstimmung eben mit 27 zu 29 Stimmen (ÖVP und Grüne vs. SPÖ, FPÖ und Neos) aus. Der Beschluss der Novelle scheiterte.

Geimpfte nicht extra testen

Zunächst hätte die Novelle dafür gesorgt, dass Geimpfte nicht mehr extra testen gehen müssen, wenn sie beispielsweise zum Friseur wollen. Das hätte nicht nur die Betroffenen entlastet, sondern auch Test-Ressourcen gespart, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Mit Stand Mittwoch haben bereits 430.000 Menschen in Österreich zwei Impf-Dosen erhalten und genießen damit vollen Impfschutz.