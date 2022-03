Bundeskanzler Nehammer: "Wir müssen wieder in den Krisenmodus gehen"

Keine Antwort haben Europas Staatschefs auf die Frage, wie der Konflikt in der Ukraine weitergeht, geschweige denn, wie er endet. "Wir sehen einen bewundernswerten Widerstandsgeist der Bevölkerung in der Ukraine", sagte Nehammer. Man müsse die Prozesse transparent halten und vor allem die Verteidigungsfähigkeit von Europa und Österreich sicherstellen.

Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen müssten Europa und Österreicher "wieder in den Krisenmodus gehen" und ausloten, was auf europäischer und was auf nationalstaatlicher Ebene zu tun sei, um beispielsweise die steigenden Energiekosten in den Griff zu bekommen. In Österreich habe man mit einem Unterstützungspaket ja bereits gegengesteuert.