Bundeskanzler Nehammer sagt Georgien Unterstützung zu

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Georgien bei einem Besuch am Montag Unterstützung bei der EU-Annäherung zugesagt. Der Prozess sei nicht einfach, "aber es lohnt sich, die Anstrengungen zu intensivieren", sagte Nehammer bei einem Treffen mit dem georgischen Regierungschef Irakli Garibaschwili in Tiflis. Zugleich zeigte Nehammer Verständnis für den vorsichtigen Kurs der georgischen Regierung gegenüber Russland.

Tiflis hat den russischen Angriff auf die Ukraine zwar verurteilt, beteiligt sich aber nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland. Georgien befinde sich in einer besonderen geopolitischen Lage, "georgisches Territorium ist besetzt, russische Soldaten stehen im Land, das bringt es mit sich, dass die Politik anders ist", sagte der Bundeskanzler bei einem gemeinsamen Pressestatement. Dennoch sei er froh, dass das Land die Finanzsanktionen gegen Russland unterstütze. "Die Politik ist die Kunst des Möglichen. Auf diesem Korridor bewegt sich die georgische Regierung", so Nehammer.