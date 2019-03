Bund und Länder sehen sich für Brexit "ausgezeichnet vorbereitet"

Die Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, ist „eine Verlust-Verlust-Entscheidung für alle“, sagt Kärntens Landeshauptmann ( SPÖ) Peter Kaiser. Um jedoch „den Schaden so gering wie möglich“ zu halten, beriet sich der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz am Mittwoch mit seinen Amtskollegen und EU-Minister Gernot Blümel in Wien.