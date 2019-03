Brexit: In größter Not in die Verlängerung

Verschieben? Wie lange?

Beantragen muss die britische Regierung, bewilligen müssen eine Verlängerung die EU-Staats-und Regierungschefs. Das werden sie wohl kommenden Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel einstimmig tun. Viel strittiger ist schon die Frage: Für wie lange? Derzeit geht man in EU-Ratskreisen von zwei Monaten aus, bis längstens zu den EU-Wahlen Ende Mai. Die Briten sollen ja nicht mehr mitwählen dürfen. Theoretisch wäre auch eine Verschiebung um drei Monate möglich, denn das neue EU-Parlament ohne Briten tritt erst am 2. Juli zum ersten Mal zusammen.

Und würde man binnen zwei, drei Monaten den Brexit-Stein der Weisen finden?

Wohl nicht, weswegen EU-Ratspräsident Donald Tusk von London fordert: „Die 27 EU-Staaten werden eine glaubwürdige Begründung für eine mögliche Verlängerung und ihre Dauer erwarten.“ Derzeit herrscht die Meinung vor: „Eine Verschiebung ist besser als ein chaotischer Brexit“, sagt der Chef des EU-Industrieverbandes BusinessEurope, Markus Beyrer, zum KURIER. „Allerdings sollte die Verlängerung ein Projekt haben – eine Neuwahl oder ein zweites Referendum oder eine reale Chance für einen geregelten Austritt.“ Dafür wäre aber wohl mehr Zeit nötig. Deswegen soll es in Brüssel auch Kommissions-Pläne geben, gleich auf eine Verlängerung um ein Jahr zu pochen.

Wäre die Gefahr eines harten Brexit mit einer Verschiebung gebannt?

Nur vorübergehend, so lange das Vereinigte Königreich eben in der EU bleibt. In dem Moment, wo Großbritannien die EU ohne Austrittsvertrag verlässt, setzt der harte Brexit ein.