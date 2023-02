Bürgermeister beliebt, kaum Vertrauen in Land und Bund

Regelmäßig lässt der österreichische Gemeindebund das Vertrauen in Bürgermeister und Gemeinden abfragen. Und das Ergebnis hat seit Jahren eine Konstante: Politisch genießen die Gemeindeoberhäupter im Vergleich zu Politikern auf Bundes- und Landesebene das meiste Vertrauen.

Dennoch zeigt die aktuelle Umfrage, bei der im Februar von Demox Research rund 1.000 Personen befragt worden sind, zwei Besonderheiten: Erstens ist das Vertrauen in die Parteien am Boden, zweitens glaubt die überwiegende Mehrheit nicht mehr an den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich.