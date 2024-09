Es hat Tradition, dass im Vorfeld der Budgeterstellung taktiert wird. Die Ressorts melden ihren Bedarf ein, dann wird zunächst auf Beamtenebene verhandelt, anschließend wird das Budget in politischen Gesprächen festgezurrt. Dass Wünsche und Möglichkeiten auseinandergehen, ist nicht ungewöhnlich. Diesmal ist das Murren im Vorfeld aber besonders laut, einige hegen die Befürchtung, dass man die schlechten Nachrichten bis nach die Wahl verschieben will.

Die Vorgaben, zehn Prozent bei den Ermessens- und ein Prozent bei den Pflichtausgaben einzusparen, werden im Büro Stelzers bestätigt, dennoch betont man: "Ein Finanzierungsloch gibt es nicht" - wohl aber "eine Diskrepanz zwischen dem, was die Abteilungen an Wünschen eingemeldet haben, und dem, was die mittelfristige Finanzplanung vorsieht". Und an diese werde man sich halten. Allerdings: Derzeit befinde man sich noch im Stadium der Beamtengespräche, die politischen hätten noch gar nicht begonnen.

"Was manche politische Parteien wenige Tage vor der Nationalratswahl versuchen zu konstruieren, ist nichts anderes als der normale jährliche Budgetierungsprozess des Landes Oberösterreich", kalmiert Stelzer. "Es wird also kein Sparpaket geben", vielmehr gehe man den Weg der vergangenen Jahre konsequent weiter - "vernünftig mit dem Steuergeld der Landsleute umgehen und trotzdem Schwerpunkte bzw. Investitionen vornehmen", betont er und verweist darauf, dass die Pro-Kopf-Verschuldung im Bundesländervergleich in Oberösterreich niedrig sei.

In den vergangenen Jahren war der Rechnungsabschluss allerdings meist deutlich besser als der Voranschlag: 2023 schloss man nach einem Voranschlag von minus 90 Millionen Euro mit plus 84 Mio. Euro ab. Im Jahr davor verbesserte man sich von einem Voranschlag mit einem Minus von 148 Mio. Euro im Rechnungsabschluss auf 229 Millionen Euro. Auch der Voranschlag für das laufende Jahr 2024 geht wieder von einem Minus aus - in der Höhe von 196,9 Millionen Euro. Neu eingeführt wurde mit heuer eine "Schuldenobergrenze": Laut dieser darf die maximale Verschuldung ein Viertel der Einnahmen nicht übersteigen. Das Budget 2025 will Stelzer im November gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) präsentieren.