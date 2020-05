Budgetloch schrumpft in Richtung 25 Milliarden

Erwin Pröll, der starke Mann in der ÖVP, stellte gestern klar, was er davon hält, dass seine Partei angeblich die Koalitionsverhandlungen platzen lassen will: „Sollte in der ÖVP jemand sein, der glaubt, diese Situation für ein taktisches Spiel nutzen zu können, bin ich der Erste, der ein Halt-Zeichen aufstellt.“

Die kurzzeitige Drohung mit dem Abbruch der Regierungsgespräche war längst vom Tisch als nach der Aufregung am Boulevard auch andere Blätter die Schlagzeilen von vorgestern aufwärmten.

Wie kam es zu den Gerüchten, wonach die ÖVP in Opposition gehen – oder gar mit FPÖ und Neos koalieren wolle? Auslöser war großer Frust in den schwarzen Länderreihen, nachdem diese vergangenen Freitag von ÖVP-Chef Michael Spindelegger über den Stand der Verhandlungsdinge informiert worden waren. Tags zuvor soll SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer an ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ein Papier zum Thema Pensionen übergeben haben. Doch anstelle von Einsparungsvorschlägen – wie von den Schwarzen erhofft –, seien in den Unterlagen nur satte Mehrkosten aufgelistet gewesen, berichten Eingeweihte. Ärger und Verdruss waren die Folge. Schwarzer Tenor: „Mit den Roten bringen wir keine Reformen zusammen. Die blockieren alles. “

Auf dem Boulevard wurde die interne Stimmungslage zum geplanten VP-Absprung hochstilisiert. Die Berichte dürften einigen in der ÖVP nicht unrecht gewesen sein. Schließlich stieg damit der Druck auf die SPÖ. Ernsthaft wurde aber nie überlegt, jetzt auszusteigen. Realistische Alternativen sind ja Mangelware. Nicht nur deshalb hat Erwin Pröll gestern auch öffentlich „Halt“ gesagt.