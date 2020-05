Budget als Belastungsprobe für Koalition neu

Die Koalitionsverhandlungen würden am seidenen Faden hängen. Die ÖVP würde bereits den Absprung planen. Und zwischen Kanzler und Vizekanzler stünden Krisentreffen auf dem Plan. So beschreiben Boulevard-Blätter die Stimmung zwischen SPÖ und ÖVP am Wochenende. Doch so dramatisch ist die Lage nicht. Kanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann und sein ÖVP-Pendant Michael Spindelegger stehen zwar laufend in Kontakt, heißt es auf roter und schwarzer Seite. Von Krisengesprächen ist allerdings keine Rede. Dass die ÖVP angeblich mit der FPÖ und den Neos gemeinsame Sache machen will, wie kolportiert wird, wird im Büro des ÖVP-Obmannes zurückgewiesen: „Den Regierungsbildungsauftrag hat Werner Faymann, nicht Michael Spindelegger.“ Außerdem: „Von gewissen Personen gestreute Gerüchte kommentieren wir nicht.“

Die Causa Budget ist jedenfalls inzwischen am Cheftisch gelandet. Faymann hat am Dienstag sogar kurzfristig eine fix eingeplante Paris-Reise zur zweiten Konferenz zur Jugendbeschäftigung in Europa gestrichen - und zwar wegen der Verhandlungen. Sozialminister Rudolf Hundstorfer soll ihn vertreten.

Am Dienstag gingen die Koalitions-Gespräche weiter, allerdings wurden sie örtlich verlegt. In den nächsten Tagen will man sich auf ein Zahlenwerk geeinigt haben; denn Tatsache ist, dass SPÖ und ÖVP unterschiedliche Vorstellungen haben, wie groß das Budgetloch ist. Während Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner vergangene Woche von 30 bis 40 Milliarden Euro (bis 2018) sprach, ortete SPÖ-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder hingegen „unnötige Panikmache“. Wallners Aussage halten SPÖler für entbehrlich. Mit Spindelegger sei vereinbart gewesen, öffentlich keine Zahlen zu nennen. Wiens Bürgermeister ist gar der Ansicht, es gebe "kein Budgetloch", nur "hochgerechnete Prognosen".