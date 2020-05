Haben Wirtschaftsforscher versagt?

Regierung

Der Vorfall illustriert das verzwickte Verhältnis sehr gut: DasWirtschaftsforschungsinstitut WIFO und das Institut für Höhere Studien IHS hängen am öffentlichen Fördertopf. Sie sollten im Dienste der Steuerzahler agieren, am Gelddrücker sitzt jedoch dasFinanzministerium. Und so kam es, dass die Experten die Budgettrickserei dervor der Wahl nicht deutlich machten.

„WIFO und IHS sind so etwas wie offizielle Verlautbarungsstellen. Dort fehlt die Bereitschaft, sich kritisch mit dem Zahlenwerk der Regierung auseinanderzusetzen, was dann die verunglückte Vorgangsweise der Regierung ermöglichte“, sagt Ulrich Schuh, Chef des regierungsunabhängigen Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria. Sein Institut sei von der Industriellenvereinigung extra gegründet worden, „um dem absolutistischen Treiben in diesem Land etwas Einhalt zu gebieten“. Das WIFO müsse ja sogar seine Wirtschaftsprognosen vor der Veröffentlichung dem Finanzministerium vorlegen und erklären, sagt Schuh.