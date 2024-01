Brunner: Unterstütze Nehammer "zu 100 Prozent"

In der Debatte über einen digitalen Euro hat Österreichs Finanzminister eine klare Position: "Ich sehe den Mehrwert noch nicht." Man müsste auch dringend darauf schauen, ob die Privatsphäre der Bürger gewahrt werden kann. Diese Diskussionen seien ganz am Anfang. "Es hat einmal von der Europäischen Zentralbank Überlegungen technischer Natur gegeben, aber auf politischer Ebene haben wir darüber noch nicht wirklich diskutiert beim ECOFIN, beim Rat der europäischen Finanzminister." Das müsse auch im Zusammenhang mit dem Erhalt des Bargelds gesehen werden, wofür man auf europäischer Ebene kämpfe. Dort habe man sich auf den Kompromiss geeinigt, für Bargeld-Zahlungen eine Obergrenze von 10.000 Euro einzuführen. "Es gibt natürlich Staaten, die niedrigere Obergrenzen haben, Griechenland beispielsweise - das sehe ich für Österreich nicht."

Gelungen sei schon 2023 neben der Abschaffung der kalten Progression der Finanzausgleich, der erstmalig nicht nur mehr Geld für die Bundesländer bedeute, sondern auch eine Verpflichtung, alle Förderungen in die Transparenzdatenbank einzumelden.

In den COFAG-Untersuchungsausschuss könne er mit ruhigem Gewissen gehen, "weil ich bei der COFAG-Gründung noch nicht Finanzminister war". Aufklärung sei jedenfalls gut, "da stehe ich gerne zur Verfügung mit allen Expertinnen und Experten". Klar sei: "Wenn irgendwas zu unrecht ausbezahlt worden ist, dann müssen wir das zurückfordern, selbstverständlich." Im übrigen sei jede Förderung über 10.000 Euro in der Transparenzdatenbank ersichtlich. Kritik, wonach man die COFAG-Förderungen besser im Rahmen der Finanzverwaltung hätte abwickeln sollen, teilt Brunner nicht - dann hätte man kurzfristig zusätzliche Mitarbeiter in der Finanzverwaltung aufnehmen müssen. Weit über 90 Prozent der Förderungen seien mittlerweile ausbezahlt worden, nun stehe noch die Abwicklung der COFAG in den nächsten Monaten an. Allfällige Rückforderungen könnten im Rahmen der Finanzverwaltung erledigt werden.

Dass die Inflation in Österreich höher ist als in anderen westeuropäischen Ländern, hat nach Ansicht Brunners mehrere Gründe, unter anderem gebe es einen Basiseffekt, weil das Ausgangsniveau niedriger gewesen sei. Ein zweiter Grund sei, dass der österreichische Warenkorb wegen der großen Bedeutung des Tourismus viele Dienstleistungen enthalte. "Hätten wir den deutschen Warenkorb, wäre die Inflation um einen Prozentpunkt niedriger." Auch die hohen Lohnabschlüsse in Österreich seien ein Inflationstreiber, "wir haben mit Belgien gemeinsam die höchsten Lohnabschlüsse in ganz Europa". Die Erhöhung der Beamtengehälter um 9,15 Prozent sei bereits im Budget vorgesehen gewesen. Einmalzahlungen auch für die Beamten seien zwar diskutiert worden, "aber die Herausforderung dort ist, dass es hundert unterschiedliche Dienstrechte gibt".

Andererseits würden die hohen Abschlüsse auch die Kaufkraft stärken, sagte Brunner. Bei der Kaufkraft sei Österreich im November unter den Top 3 in Europa gewesen, bei den kaufkraftbereinigten Konsumausgaben liege Österreich nach Luxemburg an zweiter Stelle. Das sei einerseits über Einzelunterstützungen gelungen, aber auch über die Steuerreform und die Abschaffung der kalten Progression.

Die Budgeterstellung sei auch durch die Abschwächung der Konjunktur erschwert worden, sagte Brunner. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung um einen Prozentpunkt bedeute ein um 0,5 Prozentpunkte höheres Defizit. Dennoch habe man es geschafft, mit einem Defizit von 2,7 Prozent die 3-Prozent-Maastrichtgrenze einzuhalten. Die Verschuldung sei 2023 auf 77 Prozent der Wirtschaftsleistung gesunken, und der Trend weise nach unten.

