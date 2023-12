Inflation sinkt, Kaufkraft steigt: Dennoch nur schwache Erholung 2024

Die beiden führenden Wirtschaftsforschungsinstitute des Landes, WIFO und IHS, gehen in ihren neuesten Prognosen von einer relativ verhaltenen Erholung im kommenden Jahr aus. Zwar sinkt die Inflation von nahezu acht Prozent auf rund vier Prozent, was die Realeinkommen und damit den privaten Konsum steigen lässt. Dennoch ist nach einer Rezession im zu Ende gehenden Jahr nur ein Mini-Aufschwung von 0,8 Prozent (IHS) bis 0,9 Prozent (Wifo) im Jahr 2024 aus (2025: 1,5 bis 2,0 Prozent). Das Wachstum im Durchschnitt der Eurozone sollte um 1,0 Prozent zulegen. Damit bleibt die Teuerung in Österreich höher (plus 1 Prozentpunkt), das Wachstum aber geringer als im Schnitt der 20 Euro-Länder.