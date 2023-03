Brunner: Gespräche über Wiederaufbau der Ukraine mit EBRD-Präsidentin Renaud-Basso

"Der Wiederaufbau der Ukraine bedarf einer intensiven internationalen Koordination", sagt Finanzminister Magnus Brunner anlässlich eines Treffens mit EBRD-Präsidentin Odile Renaud-Basso in Wien. Die Unterstützung der Ukraine sei "nicht nur aufgrund der Solidarität mit der Bevölkerung im Land ein wesentliches Anliegen", sondern leiste einen nachhaltigen Beitrag zur Stabilität in Europa, so Brunner.

Im Fokus des Gesprächs zwischen Brunner und Renaud-Basso stand neben den Hilfen für die Ukraine das EBRD-Jahrestreffen in Usbekistan Mitte Mai. An selbigem wird Brunner auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Gouverneursrates der EBRD teilnehmen.