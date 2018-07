Brückenbauer-Kurs von Kurz passt Juncker "sehr gut"

Anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs ist EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit seiner kompletten Mannschaft zum traditionellen Besuch nach Wien gekommen. Neben einer kurzen Sitzung der gesamten EU-Kommission mit Mitgliedern der Bundesregierung steht auch ein bilaterales Gespräch zwischen Juncker und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf der Agenda.

Juncker erwartet sich angesichts der EU-Ratspräsidentschaft "von Österreich wie immer alles". Und, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "sehr auf Brückenbauer-Kurs ist, dass passt mir sehr gut", sagte Juncker vor dem Treffen seiner EU-Kommission mit der Bundesregierung am Freitag in Wien.

Besprochen wurden die Prioritäten des österreichischen EU-Ratsvorsitzes, die laut Kurz in drei Cluster eingeteilt werden: Sicherheit und Schutz der EU-Außengrenzen im Zusammenhang mit Migration sowie der Westbalkan, Digitalisierung und Innovation sowie der mehrjährige EU-Finanzrahmen. Die Migration sei nicht zuletzt wegen der jüngsten Beschlüsse der EU-Staats- und Regierungschefs Thema.

Zum Thema Migration erklärte Juncker, dass er damit einverstanden sei, was beim Besuch Seehofers in Wien vereinbart worden ist, zumal alles rechtskonform zu sein scheint. Dennoch müsse man in in Sachen Migration Fortschritte machen.