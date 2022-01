Brodnig über Ungeimpfte: „In erster Linie die Zögerlichen ansprechen"

Die Expertin Ingrid Brodnig wurde 1984 in Graz geboren. Sie studierte Journalismus und Unternehmenskommunikation an der FH Joanneum in Graz und arbeitete danach als Journalistin für Falter und Profil. 2017 machte sie sich als digitale Expertin selbstständig und wurde zur digitalen Botschafterin Österreichs in der EU ernannt. Brodnig ist Mitglied des Expertengremiums der Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO).