Brisantes Vor-Urteil: Um Milliarden-Klage abzuwenden, geht Finanzprokuratur in Causa Buwog überraschende Wege

Eigentlich strebt die CA-Immo eine außergerichtliche Einigung mit der Republik an. Das ist in Peschorns Augen offenbar nicht notwendig. Erstens weil die Causa für die Finanzprokuratur schon verjährt ist und zweitens weil, so argumentiert der Anwalt der Republik in der Klagebeantwortung, „nach dem derzeitigen Kenntnisstand kein rechtswidriges oder schuldhaftes Verhalten von Mag. Karl-Heinz Grasser ‚erwiesen wurde‘, zumal die Hauptverhandlung vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien derzeit noch durchgeführt wird und ein rechtskräftiges Urteil nicht vorliegt.“