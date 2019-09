BUWOG: Grasser rechnet drei Stunden lang mit Belastungzeugen ab

Zur Vergabe der Bundeswohnungen hielt Grasser fest, dass sich kein Vorwurf der Staatsanwaltschaft bestätigte: "Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich diese Anklageschrift lese."

Insgesamt hätten alle 12 Zeugen bestätigt, dass eine zweite Bieterrunde im Juni 2004 eine Empfehlung der Experten von Lehman Brothers war, und er "keinen Einfluss genommen" habe.

Die Information über das Finanzierungslimit der CA Immo in der ersten Runde, nämlich 960 Millionen Euro, hätten viele gewusst, es sei sogar "durchaus wahrscheinlich" gewesen, dass selbst die Reinigungskräfte Schlüssel zu sensiblen Räumen im Finanzministerium mit Unterlagen zur Privatisierung hatten.

Die letztlich unterlegene CA Immo hätte im Bieterverfahren um die Bundeswohnungen in der zweiten Runde einen höheren Finanzierungsrahmen der Bank Austria von rund einer Milliarde Euro gehabt, sie hätte also höher gehen können als 960 Millionen Euro, so Grasser. Dass die CA Immo in der zweiten Runde "nur" 960 Mio. Euro bot, sei eben "ihr Fehler" gewesen. Dass das Österreich-Konsortium mit 961 Millionen Euro knapp darüber lag und gewann, bezeichnete Grasser als "glücklichen Zufall".

Grassers Conclusio: Es tauchten vor Gericht keine Hinweise für Manipulation oder Beeinflussung auf. Alles sei "transparent verlaufen".