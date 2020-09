"Liefern Sie mir den Herrn Grasser, Sie sind mir wurscht"

Grasser sieht große Widersprüche in den Aussagen von Hochegger vom Dezember 2017 und 2019 im Zusammenhang mit einem Treffen mit dem liechtensteinischen Bankmitarbeiter W. im September 2005. Hochegger sei der "Unwahrheit überführt" worden und habe dann einfach seine Aussage geändert. Im September 2005 hätten die Konten "Karin" und "Natalie" noch gar nicht existiert, so Grasser. Deswegen habe der Bankmitarbeiter gar keinen Zettel mit den Konten zeigen können. Ex-Lobbyist Walter Meischberger pocht darauf, dass alle drei Konten in Liechtenstein, auf die die Buwog-Provision aufgeteilt wurde, ihm gehören. Laut Anklage gehörten die drei Konten aber Grasser, Ernst Plech und Meischberger - was alle drei dementieren. "Diese Geschichte ist schlecht erfunden", sagte Grasser.