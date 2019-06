Brandstätters Blick: Die Meinung anderer ertragen

So vieles hat sich in den letzten zwei Wochen in der österreichischen Politik geändert. Sehr erfreulich dabei: Die Sprache.

Die Gehässigkeiten des „Daham statt Islam“-Reimers Herbert Kickl sind zwar nur teilweise verschwunden, er droht mit Enthüllungen, gar einem „Sittenbild“, aber geredet wird über die gewählten Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die neue Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

Van der Bellen appelliert, wieder „Vertrauen aufzubauen“ und an die „Verantwortung für dieses Land“ zu denken. Und Brigitte Bierlein: „Ich werde in guter österreichischer Tradition mit den Landeshauptleuten, den Sozialpartnern, den Kirchen und Religionsgemeinschaften und mit der Zivilgesellschaft den Dialog suchen.“ Da spüren wir, was zuletzt gefehlt hat. Aber funktioniert die öffentliche Debatte überhaupt noch, wo immer mehr Menschen in ihrer Facebook-Blase gefangen sind und sich dabei auch noch wohl fühlen, weil sie dort bestätigt werden?

Die Autorin Eva Menasse hat vor wenigen Tagen bei der Verleihung des Ludwig-Börne-Preises in Frankfurt ein deprimierendes Bild der digitalen Welt gezeichnet: „Die alte Öffentlichkeit ist vorbei. Die Digitalisierung, die wunderbare Effekte auf viele Lebensbereiche hat, hat auf ihrem Urgrund, der menschlichen Kommunikation, eine alles zerstörende Explosion verursacht.“ Und Menasse weiter: „Die viel gerühmte Freiheit, dass sich jeder zu allem äußern kann, schafft die gefährliche Illusion, dass das Aushalten andere Meinungen nicht mehr nötig ist.“

Es ist ja gut, dass jede und jeder in den sozialen Medien alles sagen und schreiben darf, im Rahmen der Gesetze. Noch besser wäre, den anderen zuzuhören.

Doch das verhindern schon die Algorithmen, die eben so programmiert sind, dass alle in ihrer Meinung bestätigt werden. Und die Regierung hat diese Tendenz in den vergangenen eineinhalb Jahren verstärkt. Zu oft wurde die eine Gruppe gegen die andere ausgespielt, Inländer gegen Ausländer, Steuerzahler gegen Transferbezieher, angeblich faule Wiener gegen die Fleißigen vom Land.