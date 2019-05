Parlament-Umbau: Streit um die besten Plätze

Nach monatelangen Verhandlungen gab es in der Präsidiale am 9. Mai eine Vier-Parteien-Einigung über den von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) vorgeschlagenen Plan – nur die SPÖ war dagegen. Auf KURIER-Nachfrage kritisiert die SPÖ, dass erstmals eine Partei an der Front der Beletage einziehen soll und, „dass das bisherige Konsens-Prinzip für solche Entscheidungen nicht mehr gelten soll“.

Beteiligte meinen jedoch, der SPÖ gehe es vielmehr gegen den Strich, dass ihre bisherigen 800qm in der Beletage auf 400qm halbiert werden sollen. Die bisherige Aufteilung war historisch gewachsen, weswegen die in der Vergangenheit deutlich stärkeren Sozialdemokraten zuletzt bevorzugt gewesen wären. Denn mittlerweile sei sie geschrumpft. Es gehe um „Gleichbehandlung für alle“, argumentiert die Parlamentsdirektion.