Parlamentsumbau: Zu Gast im "Hohlen Haus"

Bei fünf Millimetern Wackeln gibt’s ein SMS an den Bauleiter, bei acht Alarm“, erzählt ein Arbeiter. Einmal schlug der Zähler um zwei Zentimeter aus. „Ein Messfehler“, sagt ein Mitarbeiter. „ Heinz Fischer war zu Besuch und trat irrtümlich auf einen Schlauch.“

Bleibt die Sache mit den Schadstoffen: Ja,es wurde Asbest gefunden, von dem man nicht wusste. Allerdings nicht tonnenweise, sondern als Bestandteil eines Fliesenklebers, der zwischen den 1970er und 1990er Jahren in manchen Zimmern verwendet wurde. „Die Entsorgungskosten sind durch eingeplante Reserven gedeckt“, sagt ein Mitarbeiter. Und damit ist auch die zentrale Frage möglicher Zusatzkosten beantwortet. „Es ist“, so heißt es in einer internen, dem KURIER vorliegenden Erklärung, „bei derartigen Projekten gelebte Praxis, entsprechende Reserven einzuplanen.“ Und weiter: „Derzeit gibt es keine Überschreitung des Gesamtkostenrahmens. “