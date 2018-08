Warum die Kosten öffentlicher Bauprojekte häufig explodieren

Noch ist es aufgrund der andauernden Arbeiten zu früh für ein abschließendes Urteil. Doch bereits jetzt steht fest, dass sich der Umbau des Parlaments in eine lange Reihe öffentlicher Groß-Bauprojekte eingliedert, deren ursprüngliche Kostenschätzungen sich als nicht haltbar erwiesen (siehe unten).

Aktuell müssen bereits 20 Millionen Euro eingespart werden, um den im Parlamentssanierungsgesetz festgeschriebenen Rahmen von 352,2 Millionen Euro nicht zu überschreiten.

Aber warum müssen gerade öffentliche Projekte so häufig finanziell redimensioniert werden?

"Vom Bauen keine Ahnung"

Dafür gibt es dutzende Gründe, sagt Christian Kühn, Studiendekan der Fakultät für Informatik an der TU Wien. Einer der wichtigsten sei jedoch, "dass zu viele Menschen an entscheidenden Stellen sitzen, die vom Bauen keine Ahnung haben". Das führe etwa dazu, dass oft möglichst große Baulose ausgeschrieben würden, in der Annahme, das würde die Kosten senken.

Das Gegenteil sei jedoch der Fall: Weil es nur wenige Firmen gebe, die etwa die gesamten Bodenverlegearbeiten für ein Großprojekt stemmen können, werde durch diese Art der Ausschreibung ein Oligopol konstruiert. Was naturgemäß zu steigenden Preisen führt.

Beim Neubau des Klinikums Klagenfurt hätten die Verantwortlichen hingegen vorgezeigt, wie man es besser macht: Es wurden mehrere kleinere Baulose ausgeschrieben, das habe zu einem entsprechenden Mehr an Bewerbern geführt und die Preise gedrückt.

Politische Einflussnahme

Rainer Altmann, Immobilienökonom und gerichtlicher Sachverständiger für Projektentwicklung, ortet ebenfalls "Unerfahrenheit bei der Abwicklung von Großprojekten" seitens der Bauherren als Ursache, vermutet aber zusätzlich auch politische Einflussnahmen auf die Ausschreibungen und in weiterer Linie auch die Vergaben.

Oft würden nicht "die europaweit Besten" ihres Gebiets genommen, sondern Firmen "mit einem gewissen Bezug zu dem lokalen Umfeld des Bauvorhabens", um die Wertschöpfung in der Region zu halten. Das sei verständlich, dafür komme aber eben "der Steuerzahler umso mehr zum Handkuss", sagt Altmann.

Ein weiterer "ganz klassischer" Grund für deutliche Mehrkosten bei öffentlichen Großprojekten ist laut TU-Professor Kühn freilich auch ein ganz simpler: nämlich die Angabe niedrigerer Kosten im Vorfeld, um das jeweilige Projekt "politisch überhaupt durchzubringen".

Mehrkosten durch Hochkonjunktur

Beim Parlament kommt laut Kühn - neben unliebsamen Überraschungen hinsichtlich der vorhandenen Bausubstanz - aber auch noch ein ganz anderer Grund zu tragen: Die momentane Hochkonjunktur im Bauwesen führe naturgemäß zu höheren Preisen. Und die können sich schnell einmal anständig summieren, folglich sind die aktuellen 20 Millionen Mehrkosten für ihn auch "keine Überraschung".

Würde man heute ein Projekt schätzen, das in zwei Jahren durchgeführt werden soll, würden die Kosten um 20 Prozent schwanken. "Wer sagt, ich weiß, was das kosten wird, der lügt", erklärt Kühn.

Die gute Nachricht, wenn man denn so will, kommt zum Schluss: Die ganze Thematik ist laut Altmann "sicher kein spezifisch österreichisches Problem".