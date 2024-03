Böhler-Spital: Donnerstag droht ein erster Warnstreik

Im Konflikt um die überraschende Schließung und Verlegung des Lorenz-Böhler-Unfallspitals der AUVA in Wien-Brigittenau stehen die Zeichen auf Sturm: Bereits am Donnerstag könnte es zu einem Warnstreik der Mitarbeiter kommen. Das kündigt Heinz Brenner, stv. Obmann des Betriebsrats, gegenüber dem KURIER an.