Böhler-Spital: Anästhesisten für verbleibende Ambulanz fehlen

Kommende Woche wird der letzte stationäre Patient das Lorenz-Böhler-Unfallspital in Wien-Brigittenau verlassen. Wie berichtet, muss das Krankenhaus wegen Mängeln beim Brandschutz seinen Betrieb einstellen. Die Leistungen und das Personal werden vorübergehend in das UKH Meidling, das AKH und die private Confraternität verlagert. Am ursprünglichen Standort soll nur mehr die ambulante Versorgung erfolgen.