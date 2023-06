Bodenversiegelung: Gemeindebundpräsident wirft Kogler Unehrlichkeit vor

Kogler agiere unehrlich

Kogler agiere unehrlich, so Riedl im Morgenjournal. So würden Photovoltaikflächen beispielsweise nicht in den Bodenverbrauch eingerechnet, "obwohl die Parkflächen und die Sportflächen gezählt werden". An Kogler, der auch Sportminister ist, richtete er die Frage aus: "Ist die medizinische, präventive Arbeit der Jugend am Sportplatz weniger wert als die Energietransformation?" Wenn, sollte alles gezählt werden und ehrliche Zahlen diskutiert werden, fordert Riedl.