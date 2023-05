Wie Österreich seine wertvollen Böden verschwendet

"Die Politik hat beim Bodenschutz versagt" - so fasste WWF-Programmleiterin Hanna Simons die Situation in Österreich am Dienstagvormittag anlässlich der Präsentation des "Bodenreports 2023" zusammen. Alleine seit dem Jahr 2000 wurde in Österreich mit 1.300 Quadratkilometer mehr als dreimal die Fläche Wiens verbaut.

Anders gesagt, gehen pro Minute mehr als 100 Quadratmeter wertvoller Böden verloren. "Besonders alarmierend ist für uns, dass beim Neubau der Versiegelungsgrad gestiegen ist", sagte WWF-Bodenschutzsprecher Simon Pories. "Während wir vor wenigen Jahren hier noch bei 40 Prozent lagen, werden mittlerweile fast 60 Prozent der Neubauflächen auch wirklich versiegelt.“

