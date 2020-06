Blauer Verein zahlte 27.000 Euro an Firma mit Strache-Beteiligung

Mehrmals geriet das Institut für Sicherheitspolitik (ISP) in den letzten Tagen und Wochen in die Schlagzeilen - und das in unterschiedlichen Verstrickungen.

Der Verein, gegründet vom ehemaligen FPÖ-Mandatar Markus Tschank, ist einer jener Vereine, die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf mögliche verdeckte Parteifinanzierung überprüft wurden. Das Thema wurde auch im Ibiza-U-Ausschuss behandelt. Tschank gab sich bei seiner Befragung sehr zugeknöpft, Erhellendes gab es kaum.