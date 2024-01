Blauer Frontalangriff auf den ORF, Debatte um Neuwahl

Rot-blauer Paarlauf

Neben dem Beschluss des Informationsfreiheitsgesetzes musste sich der Nationalrat am Mittwoch auch noch mit zwei Neuwahlanträgen, eingebracht von SPÖ und FPÖ, auseinandersetzen. Bereits im zuständigen Verfassungsausschuss schlossen sich allerdings erwartungsgemäß nur die Neos an. „Es ist Zeit, dem Schrecken ein Ende zu setzen“, fand SPÖ-Mandatar Jörg Leichtfried bei der dazugehörigen Debatte am Abend drastische Worte. „Wir sind immer noch das Land mit der höchsten Teuerung. Die Regierung hat keinen Plan, das Problem zu lösen oder es ist ihr wurst.“

Die Wut der Bevölkerung auf die Regierung sei groß, so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Der von Kanzler Karl Nehammer in Wels präsentierte „Österreichplan“ sei statt eines Befreiungsschlags ein Knieschuss gewesen. Ähnlich Douglas Hoyos von den Neos: „Die Regierung bringt nichts weiter. Sie soll tun, was sie am besten kann: Zu sagen, es reicht.“

➤ Nationalrat hat Aus für Amtsgeheimnis beschlossen

„Umfragen sagen: Die Bürger wollen keine Neuwahlen“, konterte Michael Hammer von der ÖVP. Die SPÖ wolle bloß früher wählen, um Parteichef Andreas Babler ein Mandat in Nationalrat zu verschaffen, die FPÖ wolle nur ihre Freunde von den Identitäten ins Parlament hineinholen.

Lukas Hammer (Grüne) verwies auf die Leistungen der Regierung. Man habe etwa das Info-Freiheitsgesetz, ein neues Korruptionsstrafrecht und ein neues Parteiengesetz beschlossen. Bei allen habe die FPÖ dagegen gestimmt. „Enttäuschend ist, dass die SPÖ in diesem Fahrwasser mitschwimmt.“