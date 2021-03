"Bitte halte mich nicht für ganz deppert"

"Ich halte diese Ereignisse für inakzeptabel, es widert mich an, und ich bin auch der Meinung, dass so etwas in Österreich keinen Platz haben sollte."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wendet sich gegen "Sieg-Heil"-Rufe, Antisemitismus und "Hooliganmentalität" der Demonstranten.

"Kickls Bündnis mit Rechtsextremen gefährdet unseren Rechtsstaat und bringt die Gesundheit sowie die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher in Gefahr."

Rücktritt jetzt, fordert ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior.