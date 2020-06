Bischöfe wählen mit coronabedingter Verspätung neuen Vorsitzenden

Der Wiener Erzbischof hat im Jänner seinen 75. Geburtstag gefeiert und damit jenes Alter erreicht, mit dem Bischöfe dem Papst ihren Rücktritt anbieten müssen. Das Rücktrittsgesuch, welches Schönborn dem Papst bereits im Oktober letzten Jahres am Rande der Amazoniensynode in Rom übergeben hatte, wurde jedoch vorerst nicht angenommen: Schönborn – der sich im Vorjahr zunächst einer Prostatakrebsoperation unterziehen musste und später einen Lungeninfarkt erlitt, sich mittlerweile aber gut erholt hat – bleibt bis auf weiteres an der Spitze der Erzdiözese Wien.

Kein kirchlicher "Bundeskanzler"

Diese Funktion ist jedoch nicht zwingend mit dem Vorsitz der Bischofskonferenz verknüpft, sodass Schönborn zumindest einen Teil der Verantwortungslast ablegen kann. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz koordiniert und moderiert das Gremium nach innen und repräsentiert es nach außen. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen grundsätzlich die Beziehungen zwischen Staat und Kirche auf nationaler Ebene. Er ist jedoch kein kirchlicher „Bundeskanzler“ – kirchenrechtlich gibt es über den Diözesen (die in Österreich in etwa mit den Bundesländern zusammenfallen) keine nationale Ebene; er kann daher auch nicht in die Kompetenzen der anderen Diözesanbischöfe eingreifen.

Die Österreichische Bischofskonferenz zählt 15 Mitglieder: neun Diözesanbischöfe, einen Militärbischof, vier Weihbischöfe sowie den Abt der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau (das bei Bregenz gelegene Kloster ist eine sogenannte Territorialabtei, die direkt dem Heiligen Stuhl untersteht, nicht dem Diözesanbischof). Sie alle (wobei sich der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics und der Wiener Weihbischof Stephan Turnovszky für die Tagung entschuldigt haben) wählen in geheimer Wahl ihren neuen Vorsitzenden, der allerdings aus dem Kreis der neun Diözesanbischöfe kommen muss. Für die Wahl ist zunächst eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, ab dem dritten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit.

Primas Germaniae

Als wahrscheinlichster Nachfolger Schönborns als Vorsitzender gilt der Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Der gebürtige Oststeirer (geb. 1956), spätberufener Franziskaner, war Weihbischof der Diözese Graz-Seckau unter Bischof Egon Kapellari, steht seit 2013 an der Spitze der Erzdiözese Salzburg und ist seit 2015 stellvertretender Vorsitzender der Bischofskonferenz.