Bischöfe tagen im Zeichen von weltkirchlichem Experiment

Das Ganze ist ein mehrstufiger Prozess: Zwischen Oktober des Vorjahres und März wurde in den einzelnen Diözesen mittels Befragung erhoben, was den Katholiken unter den Nägeln brennt bzw. welche Themen sie für wesentlich erachten. Bis zum 15. August sollen die einzelnen Bischofskonferenzen die diözesanen Ergebnisse sichten und daraus einen Text destillieren, welcher dann nach Rom geschickt wird.

Genau darum geht es nun in Mariazell: „Nachdem die Ergebnisse aus den Diözesen in einem Textentwurf gebündelt wurden, soll dieser in Mariazell gemeinsam beraten werden, um danach eine finale nationale Synthese auszuarbeiten“, erläuterte Peter Schipka, der Generalsekretär der Bischofskonferenz, der Kathpress. Neben den 15 Mitgliedern der Bischofskonferenz werden an den Beratungen auch Laien teilnehmen, insgesamt sind es rund 60 Personen; auch der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios und der evangelische Bischof Michael Chalupka sind für Impulse geladen.

Im Oktober verlagert sich der Prozess dann auf die kontinentale Ebene, koordiniert von den Bischofskonferenzen. Auf dieser Basis erstellt schlussendlich das vatikanische Sekretariat der Bischofssynode ein Arbeitsdokument, welches im Juni 2023 präsentiert wird – es bildet die Grundlage für die Bischofssynode im Oktober 2023.

In Österreich – und wohl in den meisten (west-)europäischen Ländern – dominieren bei den Befragungen Themen wie Stellung von Frauen in der Kirche, Beteiligung von Laien und Inklusion von Randgruppen; global gesehen sind das nicht unbedingt die wichtigsten Fragen.