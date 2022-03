Franziskus beginnt sein zehntes Jahr auf dem Stuhl des Petrus

Er ist ein Meister der Erlasse. Kaum ein Papst hat so oft ein "Motu proprio" - einen Erlass "auf eigene Initiative" - veröffentlicht wie Franziskus, der am 13. März sein zehntes Jahr als Papst beginnt. 49 solcher Dokumente listet die Website vatican.va für ihn auf. Zum Vergleich: Johannes Paul II. (1978-2005) brachte es in seinen 26,5 Amtsjahren auf 31, Benedikt XVI. (2005-2013) auf 13.

Eine Ausnahme bildet Paul VI. (1962-1978). Aber der musste die Beschlüsse eines ganzen Konzils umsetzen.

Es heißt, das Konklave im März 2013 habe den Erzbischof von Buenos Aires auch deshalb zum Papst gewählt, weil die Kardinäle eine Reform der Römischen Kurie für notwendig hielten. Kaum im Amt, berief der Papst vom Ende der Welt denn auch einen internationalen Kardinalsrat ein, der ihn bei einer solchen Reform beraten soll. Seither harrt die Welt der angekündigten neuen Kurienverfassung in Form einer Apostolischen Konstitution.

"Immer weitermachen"

Unterdessen hat Franziskus getreu seinem Motto "andare sempre avanti" (immer weitermachen) einen Reformschritt nach dem anderen getan. Nicht in einem gradlinigen Marsch, sondern wie beim Tango: Wiegeschritte vor und zurück, gepaart mit der ein oder anderen Volte. Bei der Einrichtung und Ausstattung von Finanzbehörden oder der Justizreform, um die Strafverfolgung handlungsfähiger zu machen.