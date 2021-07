Steuern runter Ja - aber wie und wann?

„Derzeit ist ein gut verdienender Manager in Deutschland besser dran als in Österreich“, analysiert Stefan Bach, Steuerexperte beim DIW (Deutsches Institut der Wirtschaft) in Berlin. Denn nicht nur sind die Einkommensteuersätze im Nachbarland niedriger, sie setzen auch erst bei höheren Jahreseinkommen ein (siehe Grafik).

Allerdings gibt es zwei markante Einschränkungen: Die eine betrifft unverheiratete Spitzenmanager, die in Deutschland draufzahlen. Die andere hängt vom Wahlausgang am kommenden Sonntag ab. Die SPD und die Grünen wollen gut Verdienende stärker zur Kasse bitten. Womit Deutschland die Einkommen im Endeffekt stärker besteuern würde als Österreich, so Bach.

Die SPD will nämlich von 60.000 bis 100.000 Euro Jahreseinkommen einen zusätzlichen Steuersatz einführen, der auf 49 Prozent ansteigt. Rechnet man den „Solidaritätsaufschlag“ für den Aufbau Ost von 5,5 Prozent ein, würde der Steuersatz somit auf 51,7 Prozent klettern. Die deutschen Grünen wollen, dass diese 49 Prozent sogar schon ab 80.000 Euro einsetzen.

Derzeit steigen deutsche Spitzenverdiener noch besser aus. Zwar gibt es seit 2007 eine Reichensteuer. Diese ist aber mit 47 Prozent – den „Soliaufschlag“ eingerechnet – deutlich niedriger als der österreichische Spitzensteuersatz von 50 Prozent. Und die Reichensteuer gilt erst ab einem versteuerbaren Jahreseinkommen von 250.000 Euro. Bis dahin gilt ein Steuersatz von 43 Prozent samt „Soli“. In Österreich müssen Spitzenverdiener von jedem Euro über 60.000 Euro pro Jahr 50 Cent abliefern.