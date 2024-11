Bildungsressort empfiehlt Schulen Regeln für Handynutzung

Während in einigen europäischen Ländern wie Griechenland oder Italien bereits ein Handyverbot an Schulen gilt und in der Steiermark zumindest für Volks-, Mittelschulen und AHS-Unterstufen geplant ist, hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) stets für individuelle Lösungen am Standort plädiert. In einem aktuellen Flyer wird Schulen nun eine Reglementierung zumindest empfohlen. Auch Schülervertretung und Experten plädieren dafür, Handys dürften aber kein Tabuthema sein.

Während das Handy mit Anleitung des Lehrpersonals ein "nützliches Unterrichtsmittel" zur Wiederholung des Stoffs, zum Verstehen komplexer Inhalte, zum Recherchieren und kritischen Hinterfragen von Informationen im Internet sein könne, soll die Unterrichtszeit laut Ministerium dennoch "grundsätzlich eine handyfreie Zeit " sein. An vielen Schulen gibt es deshalb laut Ressort "Handygaragen", in denen die Mobiltelefone während der Unterrichtszeit ausgeschaltet oder im Flugmodus verwahrt werden.

"Handys dürfen kein Tabuthema werden"

"Natürlich braucht es in jeder Schule eigene Regeln", sieht auch Bundesschulsprecherin Mira Langhammer von der ÖVP-nahen Schülerunion die Bildungseinrichtungen in der Pflicht. Diese müssten allerdings so ausdiskutiert werden, dass sie für alle passen und sich auch je nach Altersklasse unterscheiden, betonte sie gegenüber der APA. Gleichzeitig fordert sie Aufklärung durch die Schule. "Also unserer Meinung nach dürfen Handys in Schulen kein Tabuthema werden, sondern genau das Gegenteil."

In den Volksschulen kann man aus Langhammers Sicht generell die Finger von Smartphones lassen. In der Sekundarstufe 1 (v.a. Mittelschule, AHS-Unterstufe) sollte das Verbot dann gelockert werden, indem Handys etwa von den Lehrpersonen in den Unterricht eingebaut werden. Die Jugendlichen "brauchen aber sehr wohl klare Regeln, die man sich je nach Schulstandort ausmachen muss", betonte Langhammer. So könne etwa ausgemacht werden, dass die Handys untertags ausgeschaltet in der Schultasche bleiben.

In den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, der AHS-Oberstufe und den Berufsschulen appelliert die Bundesschülervertretung allerdings an die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler: Sie sollen die Mobiltelefone in den Pausen so viel verwenden können, wie sie es für sinnvoll halten, und im Unterricht selbstständig zur Seite legen. "Das ist ein wichtiger Skill, den man später im (Berufs-)Leben auch unbedingt braucht", so Langhammer.