"Handy weg": Immer mehr Länder verbieten Smartphones in der Schule

In Budapest beginnt das Schuljahr mit einer lautstarken Debatte: Das ungarische, für das öffentliche Bildungswesen zuständige, Innenministerium hat vergangene Woche einen Schulleiter entlassen, weil er Handys an seinem Gymnasium nicht verboten hat, wie ein im August verabschiedetes Dekret es vorschreibt.

Demnach müssen Schüler ihre Handys sowie andere „intelligente Geräte“ vor Unterrichtsbeginn abgeben. Am Montag protestierten Tausende Ungarn gegen diese Entlassung des Direktors. Der Vorwurf vieler Demonstranten: Es gehe der Regierung nicht ums Handyverbot, sondern der Schulleiter habe aus politischen Gründen gehen müssen.

Positive Erfahrungen in den Niederlanden

In niederländischen Gymnasien gilt seit Jänner ein Handyverbot im Schulgebäude. Nun wird es auch auf Vor- und Sonderschulen ausgeweitet. Sind die Mobiltelefone für den Inhalt der Unterrichtsstunde wichtig, können sie weiter verwendet werden. In einigen Schulen, in denen das Verbot auch in der Pause gilt, soll sich die Atmosphäre unter den Schülern verbessert haben.

In französischen Schulen schon seit 2018 verboten

Frankreich war der Vorreiter in Europa, was ein komplettes Handyverbot an Schulen betrifft. Seit 2018 gilt dieses sowohl im Schulgebäude wie auch am Pausenhof. Alle Schüler bis zum 15. Lebensjahr sind betroffen und dürfen ihre internetfähigen Geräte nicht für den Unterricht benutzen. Die Erweiterung des Verbots aus 2010 auf den Pausenhof hat viele Eltern aufgeregt: Sie hatten sich schon an die konstante Erreichbarkeit ihrer Kinder gewöhnt.